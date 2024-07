Portavoce Cina | Nato residuo Guerra fredda pericolo per il mondo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (askanews) – Laè un “della”, le cui “ansie di sicurezza” mettono “in serioil”. Questa la reazione oggi deldel ministero degli Esteri cinese Lin Jian, parlando nel quotidiano briefing per la stampa a Pechino, quando gli è stata chiesta una valutazione sulla parte della dichiarazione finale del summitdi Washington, in cui laviene accusata di essere “decisiva facilitratice” dellarussa in Ucraina. La reazione di Li Jian viene dopo un inasprimento della formulazione della dichiarazione finaleper quel che riguarda larispetto al Comunicato di Vilnius, che era stato adottato lo scorso anno al summit dell’Alleanza atlantica, in cui si affermava che l’approfondimento del partenariato strategico tra Russia eè “contro i nostri valori e interessi”.