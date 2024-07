Miwa Energia Cestistica Benevento un grandissimo ritorno | firma Andrea Murolo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaè di nuovo la squadra di, playmaker della storica promozione in Serie B. Giocatore con grandissima esperienza, ormai beneventano di adozione,è un atleta dalle soluzioni tecniche raffinate e di grande grinta. Leader indiscusso in campo, lo scorso anno è stato tra i migliori nella promozione del Canosa in B, campionato disputato insieme a Giuseppe Ordine. Ildiera fortemente voluto. Crediamo fermamente nelle sue doti tecniche e umane, e nel suo profondo attaccamento alla città. Oltre a essere un prezioso rinforzo per la prima squadra,sarà anche coach e preparatore atletico del settore giovanile, grazie alle sue eccellenti competenze.