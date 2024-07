Italia terremoto! Un boato atroce! Appena successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una scossa diè stata distintamente avvertita nella mattinata di oggi, giovedì 11 luglio, nei Campi Flegrei. Ilè stato registrato intorno alle 12 ed è stato avvertito soprattutto a Pozzuoli. Come spesso accade nella caldera dei Campi Flegrei, la scossa diè stata accompagnata da un, anche questo distintamente avvertito dalla popolazione, a tal punto che alcune persone, spaventate, sono scese in strada. L’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv non ha ancora comunicato la magnitudo dell’evento sismico. Nell’ultimo bollettino sui Campi Flegrei, diramato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), relativo alla prima settimana di luglio, si era evidenziato un rallentamento della velocità di sollevamento del suolo.