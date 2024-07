Giacomo Bozzoli arrestato è stato trovato nella sua villa a Soiano del Garda Era latitante da 11 giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dopo 11di latitanza,finalmente fermato dai carabinieri nei pressi della suasuadel, sul lago di. L’uomo, di 39 anni, ècondannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, imprenditore bresciano gettato nel forno della sua fonderia la sera dell’8 ottobre 2015. Prima della la sentenza della Cassazione,si sia allontanato con la moglie e il figlio di otto anni a bordo della propria auto ed erasegnalato in Spagna. “Alle ore 17,45 di oggi i Carabinieri del Comando provinciale di Brescia hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia a carico dia seguito di sentenza di condanna definitiva all'ergastolo emesse dalle corti d'assise di di Brescia di primo e secondo grado, per l’omicidio diMario.