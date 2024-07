Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro il matrimonio in Versilia Pronti per il party stellare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Forte dei Marmi (Lucca), 11 luglio 2024 – Nell’estate dei matrimoni vip in Toscana (Cecilia Rodiguez e Ignazio Moser ad Artimino in provincia di Prato, Federico Chiesa e la modella Lucia Bramani il 20 luglio in Maremma, Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, e il principe Fabio Borghese a Montevettolini in provincia di Pistoia) eccoa Forte dei Marmi. Lui, volto di Forum su Rete 4, e lei, super influencer, oggi hanno formalizzato le nozze in. Adesso è il tempo di prepararsi per la festa, anzi per il super: domani al Maitò, ristorante-beach club tra i più esclusivi di Forte dei Marmi. I novelli sposi e parte degli invitati alloggeranno al Grand hotel Principe di Piemonte, della stessa proprietà del Maitò.