Accoltellato e massacrato di botte l’aggressione ripresa in un video Cinque arresti per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Prato, 11 luglio 2024 – Lo hanno prima colpito con una bottiglia rotta, poi picchiato e alla fineall’addome. Un massacro. Il tutto sarebbe avvenuto in un night della città. Solo dopo il ferito ha chiesto a un dipendente del locale di essere portato a casa dove è stato effettivamente scaricato in mezzo alla strada e poi ritrovato in una pozza di sangue da alcuni passanti. Sarebbe questa la scena che è stata ricostruita dagli investigatori della squadra mobile, diretti da Andrea Belelli, su quanto accaduto al cinese di 42 anni, con precedenti per reati contro la persona, che nella notte fra venerdì e sabato scorsi è stato trovato agonizzante in via Marsala. Le indagini , coordinate dal pm Laura Canovai, ha nno portato, nel giro di pochi giorni, all’arresto diconnazionali della vittima (quattro fermati a Villa San Giovanni a Reggio Calabria e uno a Catania) con la pesante accusa di