Si rovescia col Bobcat e rimane schiacciato | tragedia sfiorata per un anziano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Loiano (Bologna), 10 luglio 2024 - Mattinata che rischiava di finire in, quella di oggi, per un 87enne di Loiano. Erano all’incirca le 10 quando l’, per dedicarsi alla cura di un’area verde e, nello specifico, a lavori di potatura, è salito a bordo di un piccolo escavatore. Poco dopo l’inizio dei lavori di giardinaggio però qualcosa è andato storto e l’87enne, in un tratto in pendenza si è ribaltatondonella cabina di guida del. I parenti dell’uomo hanno subito dato l’allarme e chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del nucleo elicotteri da Bologna e una squadra di pompieri dal distaccamento di Monghidoro che hanno liberato l’87enne dalla cabina e hanno prestato i primi soccorsi.