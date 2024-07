LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | partita la frazione finale che si annuncia scoppiettante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.45 I primi 90 km sono una tavola da biliardo, vediamo se ci sarà battaglia per far partire la fuga. Il primo punto d’interesse è al km 62.8 con lo sprint intermedio di Savignano sul Rubicone. 10.42UFFICIALMENTE LA QUARTADEL, buon divertimento e buon ciclismo a tutti! 10.40 Queste le proprietarie delle quattro maglie dopo tre tappe: LONGO BORGHINI Elisa KOPECKY Lotte FISHER-BLACK Niamh NIEDERMAIER Antonia 10.38 Occhio anche a Mavi Garcia (Liv Alula Jayco), Gaia Realini (Lidl-Trek) e alla vincitrice di ieri Niamh Fisher-Black (Team SD Worx). 10.36 Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) indosserà nuovamente la maglia rosa: l’obiettivo dell’azzurra sarà quello di confermare la leadership nella generale, primato insidiato da Lotte Kopecky (Team SD Worx) e Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL), staccate rispettivamente di 13? e 25? dalla piemontese.