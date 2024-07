Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 10 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di102024. Ariete Le fasi lunari nel mese del Cancro non sono facili, mettono in discussione persino le cose del passato, soprattutto gli errori fatti. Le prime due fasi le avete superate, vi attendono ancora Luna in Bilancia e Luna piena in Capricorno, studiate ora dove potrebbe presentarsi l'intoppo. Famiglia, figli e genitori, parenti e persone anziane, questioni abitative. Tutto può essere affrontato in questi due giorni, Mercurio superbo in Leone, Marte si sta dimostrando ogni giorno di più il vostro grande protettore. Sono consentite innocenti evasioni in amore.