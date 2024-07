L’annuncio della Nato | F16 trasferiti all’Ucraina Come reagirà la Russia?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nelle ultime settimane lasta intensificando i suoi attacchi contro l’Ucraina e solo pochi giorni fa un violentissimo bombardamento ha colpito diverse città ucraine, anche un ospedale pediatrico, in seguito al quale sono state uccise e ferite numerose persone, compresi i bambini. Zelensky da tempo invocava l’aiuto, che sembra finalmente essere arrivato. Antony Blinken, segretario di Stato Usa, durante un summit dell’Alleanza atlantica a Washington ha annunciato il trasferimento di circa 60 jet F-16 dalla Danimarcaaveva preannunciato lo scorso marzo la premier danese Mette Frederiksen durante il congresso del Partito socialista europeo a Roma. F16, ma i problemi per Zelensky persistono La resa dell’Ucraina sembrava vicina, per questo motivo Zelensky ha più volte richiesto armi e munizioni allaper rispondere all’offensivasempre più intensa negli ultimi mesi.