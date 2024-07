La vendetta della Cina | Avviata indagine sulle barriere Ue ora è guerra totale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Laha annunciato di voler avviare un'formalepratiche adottate dall'Ue nel corso di un'inchiesta antisovvenzioni nei confronti delle sue imprese. "Il Ministero del Commercio condurrà un'sugli ostacoli al commercio e agli investimenti in merito alle pratiche adottate dall'Ue nell'ambito dell'imprese cinesi", ha dichiarato il ministero in una nota sul suo sito web. Pechino ha deciso di avviare l'a seguito di un reclamo presentato dalla Camera di commercio nazionale per l'importazione e l'esportazione di macchinari ed elettronica. Secondo il ministero, il reclamo riguarda principalmente "prodotti come locomotive ferroviarie, fotovoltaico, energia eolica e attrezzature per l'ispezione di sicurezza".