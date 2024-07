La povertà aumenta ma il governo ha dimezzato i beneficiari del Reddito di cittadinanza Ecco i dati Inps su Adi e Sfl

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ci ha messo “solo” sei mesi, addirittura undici per la misura dedicata ai cosiddetti “occupabili”. Ma alla fine ilha deciso di ammettere il disastro. A sancirlo ci pensa l’, nel primo “Osservatorio sulle misure di contrasto allae di inclusione sociale Assegno di inclusione e Supporto Formazione Lavoro“, che snocciola ifino a ieri chiesti dalla stampa e negati dal ministero del Lavoro. “in linea con i target“, si affretta a commentare la ministra del Lavoro Marina Calderone. Ma i numeri pubblicati dall’Istituto indicano che per il nuovodi, l’Assegno di inclusione (Adi) partito a gennaio, isono la metà rispetto agli anni scorsi. Un problema enorme visto che nel frattempo i poveri non si sono certo ridotti, anzi.