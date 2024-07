L’ estate è esplosa più rovente che mai dappertutto E non è la sola negatività che ha innescato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ieri la colonnina di mercurio e altri indicatori hanno segnalato che l’, quella con la E maiuscola, si è stabilizzata nel cielo del Paese e non solo in esso. L’Europa, dopo la Francia, ne è colpita in modo particolare e da vicino, trascinando inevitabilmente con sé gli altri stati che compongono la UE. Si sta verificando che, quando la Francia ha, chi sa come, lasciato senza tappi le orecchie di buona parte dell’elettorato, dalle parti dell’ Eliseo è stato visto aggirarsi il fantasma del Maresciallo Petein. Ironia della sorte, la storia si ripete: quel Maresciallo di Francia, quando fu incaricato di formare il governo di collaborazione con i tedeschi in quel di Vichy, era militare di carriera, ormai ultraottantenne. Ora c’è qualcuno a Washington che, non soddisfatto di essere stato eletto per un mandato, sembrerebbe che non voglia rinunciare al tentativo di ripetere ancora una volta l’impresa, provenendo dalle Forze Armate.