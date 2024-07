Furto in casa a Bologna con la tecnica della serratura corrosa con l’acido | maxi bottino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – Doppio tentativo diin largo Molina, ma soltanto in una delle due il colpo è riuscito. Questo ciò che è successo nell’episodio accaduto lunedì 8 luglio e segnalato dalla questura di, nel quale due individui hanno provato a “ripulire” due appartamenti del medesimo condominio dopo avere versato una sostanza acida sulle serrature per corroderle. La vicenda I ladri, la cui identità è ancora ignota, hanno approfittato dell’assenza temporanea degli inquilini per provare ad entrare all’interno di due appartamenti di un condominio in largo Molina, a. Per tentare di forzare l’entrata, i criminali hanno utilizzato una sostanza acida con l’intento di forzare le serrature. In uno dei due appartamenti il colpo è riuscito, mentre nell’altro fortunatamente la porta è rimasta bloccata e per tanto gli individui non sono riusciti ad entrare.