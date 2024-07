Chiara Nasti cancella il suo profilo Instagram | il motivo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Hackeraggio o voglia di evadere dai social?sparisce daIncinta del secondo bebè.è sempre stata terreno fertile per haters e leoni da tastiera che sui social hanno il più delle volte “punzecchiato” l’influencer a causa di alcune scelte personali legate all’amore e alla gravidanza. Forte e di grande impatto, il caso dei “chili di troppo in maternità”, quando ladava delle “svaccate” alle donne che dopo il parto non riuscivano a perdere peso. Ma “le svaccate” non perdonano e da allorapare che non abbia avuto vita facile sui social e che la questione “chili di troppo” sia sempre emersa in uno o più commenti tra i suoi contenuti. Che fine ha fatto quindi ilsocial diormai alla seconda gravidanza? Stando a quanto riporta Alessandro Rosica, l’influencer si sarebbe stancata degli haters decidendo di chiudere – provvisoriamente – ilda milioni di Followers.