Carla Bruni nei guai | indagata è sotto sorveglianza giudiziaria

(Di mercoledì 10 luglio 2024)-Sarkozy èa Parigi e rilasciata in libertàcontrollo giudiziario in relazione alla vicenda della ritrattazione del testimone libanese Ziad Takieddine, che accusava il marito della cantante Nicolas Sarkozy nella vicenda dei fondi libici alla sua campagna elettorale del 2007. La moglie dell'ex capo dello Stato è accusata di aver partecipato a un'associazione criminale finalizzata a commettere il reato di frode. La donna è stata «postacontrollo giudiziario con il divieto di contattare tutti i protagonisti di questo procedimento, a eccezione del signor Nicolas Sarkozy». Nell'ottobre 2023 il marito era già stato incriminato per gli stessi motivi. Entrambi contestano i fatti di cui sono accusati. Nell'autunno del 2020, Ziad Takieddine che fino ad allora aveva accusato Nicolas Sarkozy di aver finanziato la sua campagna presidenziale del 2007 con fondi della Libia di Gheddafi, improvvisamente scagionò l'ex capo di Stato in un'intervista a Paris Match e “BFMTV”.