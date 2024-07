Calciomercato Serie A | Nuno Tavares alla Lazio il Toro pensa a Franculino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Milano, 10 luglio 2024 - La notizia d'apertura di giornata arriva da Roma. Dopo otto anni Ciro Immobile saluta la. Il capitano biancoceleste è ormai ai dettagli con il Besiktas, dopo che il presidente Lotito ha accettato l'offerta di indennizzo di 3 milioni più bonus, a fronte di una iniziale richiesta di 10 e poi scesa a 5. Il giocatore, che ha rinunciato a premi che doveva ancora ricevere dpur di liberarsi e accelerare la trattativa, firmerà con i turchi un contratto fino al 2026 con opzione per la stagione successiva per sei milioni di euro all'anno. Nel frattempo, il club biancoceleste chiude un colpo in difesa: dall'Arsenal arriva in prestito il difensore. Classe 2000, portoghese è un terzino destro che, all'occorrenza, può ricoprire anche l'altra fascia.