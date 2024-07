Ascesa caduta e risalita di Courtney Love

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nessuno sapeva dove fosse Olympia. Non lo sapevamo al punto che, nel 2001, io scrissi d’una biografia di Kurt Cobain sull’inserto d’un quotidiano, e il pezzo era lungo, e la redazione pensò bene di accorciare il passaggio in cui parlavo dell’infanzia nello stato di Washington, e di farla diventare un’infanzia a Washington, la città, quattromilaecinquecento chilometri più in là. Nessuno – più precisamente: nessuna – lo sapeva eppure non c’è stata una ragazza che nel 1996 non abbia squarciagolato «when I went to school, in Olympia-a-a-a», uscite dai cinema in cui Liv Tyler ce l’aveva nelle cuffie mentre si agitava davanti allo specchio in “Io ballo da sola”. (Che meno di trent’anni fa fosse normale per le ventenni andare al cinema a vedere Bertolucci spiega la contrazione culturale del presente meglio di come saprei farlo io, ma ora non distraiamoci).