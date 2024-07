Produce droga in casa 43enne arrestato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 9 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoNella mattinata di ieri a Castellaneta, idella Stazione di Laterza, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti agli stupefacenti, hannoin flagranza di reato undel posto, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già da qualche giorno avrebbe destato sospetti ai militari dell’Arma, che hanno notato un particolare via vai di persone nei pressi della sua abitazione. I, pertanto, hanno deciso di effettuare un controllo, nel corso del quale hanno rinvenuto nel terreno prospicente l’abitazione, alcune piante di marijuana in fioritura, alte fino a quasi un metro e mezzo. Il controllo è stato esteso anche all’abitazione in cui sono stati rinvenuti altre 50 grammi della stessa sostanza nonché alcuni grammi di hashish.