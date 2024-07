Operazione futuro lavori in corso Mossa Colpani tre ragioni per il sì Gudmundsson | il Genoa spara alto E i viola alzano l’offerta per Vranckx

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Una cosa è certa: il prossimo colpo della Fiorentina, sarà, in ogni caso un colpo finanziariamente pesante. Da qui, tanto per fare i conti in tasca al club, ecco la spiegazione dei tempi lunghi inanellati dalle trattative in. Tempi necessari per cercare (con cessioni di peso) introiti da utilizzare e ammotizzare al meglio gli acquisti nel mirino. Di sicuro, se ildovesse confermare la valutazione accostata ieri al profilo di(ovvero 35 milioni) le possibilità di trattare questo giocatore torneranno a segnare un ribasso complicato da frenare. Il clubgià a gennaio si era allontanato dal giocatore delquando la richiesta rossoblù era arrivata a 30 milioni di euro. Figuriamoci se dovessero volercene cinque di più.