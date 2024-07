Mario Sechi | perché in Italia governa la destra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) L'unicacheuna grande nazione europea è in. Il crollo dei Tories in Inghilterra e la sconfitta del Rassemblement National in Francia fanno del casono un «unicum» sul piano della formula e della leadership. Roma oggi è un fattore di stabilità in Europa e nel G7. Facciamo un giro d'orizzonte. Per sapere, per capire, per uscire dalla demagogia della nostra sinistra strapaesana. Tre tappe, una conferma del buon momento politico che vive l'. In Francia: il caotico disegno di «barrage» di Emmanuel Macron per fermare la, l'assalto fallito di Marine Le Pen, la vittoria del radicalismo della sinistra del Fronte popolare che propone un insieme di riforme economiche da centro sociale, sono fonte di instabilità.