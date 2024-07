L’Autonomia va fermata il vero problema sono le storture del regionalismo Parla il segretario di +Europa Magi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 luglio 2024) Riccardo, under 50 con una storia di grande attivismo politico che lo ha visto qualificarsi su battaglie in particolar modo finalizzate al riconoscimento e alla difesa dei diritti civili.mentare al secondo mandato, oggidi.Inevitabile chiederle se dopo il voto alle Europee di giugno – in cui non avete superato la soglia di sbarramento – sia partita una riflessione interna. Se sì, vuole condividerla con noi? “La lista Stati Uniti d’Europa è stata un’iniziativa politico elettorale ambiziosa e coraggiosa basata sul tentativo di mettere al centro del dibattito sulle elezioni europee il futuro dell’Europa, cioè dell’Italia, la necessaria riforma delle sue istituzioni, l’urgenza di un salto di qualità nell’integrazione politica del continente di fronte a enormi sfide ingestibili su scala nazionale.