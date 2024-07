la prima foto social con la figlia Fortuna

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 9 luglio 2024) Un annuncio gioioso Il 19 giugno Ermal Meta ha condiviso la gioiosa notizia di diventare padre. Ha postato su Instagram unatoccante, in cui mostra la sua mano stretta a quella della sua compagna, Chiara Sturdà, e della loroappena nata,Marie. Primo assaggio della paternità Chiara Sturdà, via, ha condiviso laimmagine della cantautrice 43enne con il loro bambino. La, scattata poche ore dopo la nascita diMarie, cattura un tenero momento di Ermal in un letto d’ospedale, mentre culla suacon una chitarra al suo fianco. Un toccante momento familiare Questa immagine intima di Ermal che tiene in braccioMarie riflette le emozioni profonde e la gioia della nuova genitorialità.