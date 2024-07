In ricordo di Rosario Altieri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Una bruttissima notizia è filtrata nonostante il silenzio desiderato dalla famiglia. Un infarto ha fermato il cuore di un uomo buono, generoso, intelligente. Molti ne ricorderanno il nome perché per molti anni ha calcato la scena pubblica nazionale come presidente dell’Agci, l’Associazione generale delle cooperative italiane, ricoprendo per un periodo anche il ruolo di numero uno dell’Alleanza delle cooperative.è morto mentre progettava il suo futuro al di fuori del mondo che aveva frequentato per una vita diventandone uno dei personaggi chiave. Essendo un uomo libero e capace si stava reinventando utilizzando la leva dei tanti contatti, anche internazionali, che aveva raccolto e conservato per la sua disponibilità al dialogo e al confronto.