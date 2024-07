F1 Ferrari | il piano per il futuro e la macchina di Hamilton

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 9 luglio 2024) Laè nel bel mezzo di una fase di riorganizzazione radicale. Enrico Cardile, direttore tecnico del telaio, ha rassegnato le dimissioni dopo vent’anni trascorsi a Maranello. Nonostante l’apparente caos, la scuderia di Maranello non è impreparata e il team principal Frederic Vasseur sta delineando ildel Reparto Corse con unambizioso che prevede l’arrivo di un nuovo direttore tecnico dopo la pausa estiva L’addio di Cardile non è una sorpresa. Già da maggio si vociferava dell’interesse di Lawrence Stroll, proprietario di Aston Martin, per il tecnico toscano, considerato ideale per organizzare il nuovo gruppo di lavoro della squadra. Cardile, ingegnere aerodinamico e abile organizzatore, non è stato in grado di risolvere i problemi della SF-24, che ha subito una battuta d’arresto negli sviluppi.