Cambio di casacca Così Mosca punta al riposizionamento in Sudan

(Di martedì 9 luglio 2024) In, il Cremlino sta perseguendo unstrategico della sua politica estera, spostando il proprio sostegno dall’una all’altra delle fazioni coinvolte nella guerra civile che affligge il Paese. Fino a questo momentoaveva scelto di sostenere la milizia nota come “Rapid Support Forces”, sotto la guida del generale Muhammad Hamdan Dagalo (noto come“Hemedti”), con la quale il Cremlino aveva intessuto dei rapporti di collaborazione grazie alla compagnia militare privata Wagner, rapporti declinati sia in forma indiretta (organizzazione logistica, pianificazione, addestramento) che in forma diretta, tramite l’afflusso di convogli di armi e materiali di vario genere. Contemporaneamente, però, l’apparato diplomatico statale russo ha mantenuto canali aperti con le Forze Armateesi e il governo del Consiglio di Sovranità Transitorio, che rappresentano gli avversari di Dagalo e delle sue Rsf.