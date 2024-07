Aeroporto Berlusconi Sala deraglia | Tempi barbari Salvini lo liquida così

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) La decisione di intitolare l'di Milano Malpensa a Silvio, com'era prevedibile, ha provocato la reazione rabbiosa della sinistra. Il sindaco di Milano, Beppe, travolto dalle polemiche per l'emergenza sicurezza nella città che amministra, si distingue in questo esercizio. "A prescindere dall'idea e dal nome, è pazzesco che in Italia una decisione del genere venga presa da un presidente di Enac", ha detto l'esponente del Pd a margine della presentazione del progetto PizzAutoBus di PizzAut. Poi l'escalation. "Io -sottolinea il sindaco- non sono irritato, non si tratta di un problema di emotività; è un problema di razionalità, quello che discuto è perché non ci sia più il rispetto delle forme, della correttezza nei rapporti".