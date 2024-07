Accordo trovato ci siamo per le firme | rinnova il contratto con il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilpronto a chiudere una lunga trattativa, ma finalmente ciper il rinnovo delper altre due stagioni. Con l’avvento di Antonio Conte sulla panchina del, tante cose sono radicalmente cambiate. Il presidente De Laurentiis – dopo il decimo posto della passata stagione – ha voluto affidarsi al miglior allenatore in circolazione, per questo ora è ponto ad assecondare anche le sue richieste relative al calciomercato. Dunque anche calciatori che si potevano pensare in uscita, adesso potrebbero restare su richieste dell’allenatore. Tra questi c’è anche Alex Meret. Il portiere, infatti, ha ilin scadenza al 30 giugno 2025, ovvero tra una stagione. La società sa bene che a questo punto bisogna scegliere tra la cessione e la permanenza in azzurro, e proprio su consiglio di Conte si è scelto di proseguire con il portiere friulano.