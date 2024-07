Un weekend da 44mila presenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Piazza Ariostea si è trasformata in un vero e proprio tempio della musica rap, con una folla di giovanissimi accorsi alle prime ore del mattino per assistere all’esibizione di Tedua. Il Ferrara Summer Festival ha ospitato per la prima volta l’artista, che ha saputo conquistare il pubblico con la sua energia travolgente e una carica esplosiva. Rivolgendosi ai suoi fan, Tedua ha dichiarato: "Sono qui per la prima volta nella città di Ferrara, siete in tantissimi". Queste parole hanno dato il via a un concerto memorabile, con il pubblico che ha cantato a squarciagola per tutta la durata dello show. Tedua, nome d’arte di Mario Molinaro, è un rapper italiano molto apprezzato e conosciuto per il suo stile inconfondibile. Durante il concerto, ha eseguito alcuni dei suoi brani di maggior successo, tra cui l’album ‘La Divina Commedia’ e il brano ‘Paradiso’, quest’ultimo uscito lo scorso maggio, chiudendo il concerto con ‘Vertigini’ dinanzi ad un tappeto di luci.