Matrimonio della figlia acquisita di Nek chi è Martina La commozione del cantante | Il tempo è volato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Pietrasanta (Lucca), 8 luglio 2024 – Ildi Nek è stato un momento indimenticabile per tutta la famiglia e gli amici.Imarisio Neviani, 29 anni, si è sposata con Niccolò Taroni nel duomo di Pietrasanta lo scorso 30 giugno. Ladi Nek all’altare con il padre biologico e quello adottivo:a Pietrasanta Una festa e una cerimonia da sogno che ha fatto commuovere il cantautore. È stato infatti lo stesso Nek a scriverlo su Instagram – lui che molto raramente condivide momenti privati sui social – con un lungo post dedicato allaadottiva: “Uno dei momenti più emozionantimia vita – ha scritto Nek – Accompagnareper un breve tratto verso l’altare. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora donna moglie donna in carriera.