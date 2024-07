La rivelazione shock della figlia della Nobel Alice Munro | Il mio patrigno mi violentava lei sapeva e non ha fatto niente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) Andrea Robin Skinner,celebre scrittrice premio, ha rivelato pubblicamente di aver subito abusi sessuali dal, Gerald Fremlin, durante la sua infanzia. La scioccanteè apparsa in un articolo pubblicato sul quotidiano canadese Toronto Star, dove Skinner spiega che le violenze sono iniziate nel 1976, quando aveva solo 9 anni, e Fremlin ne aveva 50. E, nonostante avesse confidato quanto accaduto al padre biologico, Jim, quest’ultimo non riferì nulla alla madre. Negli anni successivi, Fremlin ha continuato a molestare Skinner, esponendosi davanti a lei, raccontandole di altre bambine che lo attraevano e dettagli sessuali che riguardavano la madre. Gli abusi sono cessati solo quando Skinner è diventata adolescente, ma gli effetti psicologici sono stati devastanti per gli anni a seguire: la giovane donna ha sviluppato bulimia, insonnia ed emicranie.