La protagonista della nuova cover Hype di GQ Italia è Emma Le dichiarazioni

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ladi GQ. Ecco tutti i dettagli Milano, 8 luglio 2024 – Ladi GQ. Dopo i trionfi nei talent, dopo la vittoria a Sanremo, dopo la malattia, il lutto, il successo televisivo, il body shaming, la pastasciutta con Kanye West, i dischi di platino, i progetti meno fortunati e i featuring da sogno, l’artista pugliese sembra aver conquistato una pace interiore totalmente. Sempre con un grande spirito battagliero, ma più consapevole, più autoironica e più divertente. E per questo estremamente cool, forse come non è mai stata prima d’ora. Nella lunga intervista rilasciata a GQracconta del suo rapporto con il pubblico, con la moda ebattaglia contro l’odio online che porta avanti da anni ma soprattutto che oggi si sente finalmente libera e che sì, ha molta voglia di divertirsi.