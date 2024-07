Ho tre lavori perché oltre alla carriera da immobiliare e la tv che è un lavoro sta prendendo piede l’attività sui social… Non una vita | parla Gianluca Torre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ladi, uno dei tre agenti immobiliari di Casa a Prima Vista, è cambiata. E lo ha raccontato lui ospite del BSMT diGazzoli. “Fino a un anno fa non era ancora uscito un mio video su Instagram né una puntata di Casa a prima vista: facevo la miada, con le mie soddisfazioni ma normale. Ora ho tredae la tv, che è un, stasui social ()Praticamente non ho più una, devo organizzarmi con i nuovi impegni ma non è facile”, le parole di. Ma com’è iniziata quest’avventura? “Mi hanno chiesto se volessi fare un casting. Mi ha chiamato quella dell’ufficio casting, mi conoscevaavevo lavorato con uno della produzione e lui ha detto ‘Secondo me lui potrebbe essere interessante’.