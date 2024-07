Federico II si presenta nuovo corso magistrale in Scienza e Tecnologia dell’Industria Cosmetica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’Università degli Studi di NapoliII, con oltre 800 anni di storia e cultura, annuncia l’apertura delle iscrizioni per ildi Laureain “” (STIC) afferente alla classe di laurea LM71. Saranno gli spazi dell’Aula Magna “L. Sorrentino” del Dipartimento di Farmacia ad accogliere, domani, martedì 9 luglio, alle ore 12.00 lazione delin presenza del Rettore Prof. Matteo Lorito e dei Direttori dei Dipartimenti di Farmacia e Scienze Chimiche dell’Ateneo, proff. Angela Zampella e Luigi Paduano. Ildi Studi, primo in questo campo nel sud Italia e coordinato dalla Prof.ssa Sonia Laneri nasce dalle relazioni decennali che il Dipartimento di Farmacia ha con il mondo associativo, culturale e aziendale cosmetico ed offre un performativo unico, che combina teoria e pratica attraverso una serie di insegnamenti interdisciplinari, laboratori e stage in aziende partner di altissimo profilo.