Antony Costa ricordate il cantante dei Blue? Oggi ha una moglie e dei figli!

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 8 luglio 2024)è ildei, il gruppo nato nel Regno Unito che ha raggiunto ampia popolarità nel Duemila. Scopriamo di seguito tutto ciò che riguarda la sua vita, sia privata sia professionale! Leggi anche: Lee Ryan, tutto suldei: sapete quantiha? Non lo direste maideiha vissuto con la band britannica un grande successo nei primi anni del Duemila, diventando popolare in Italia e nel resto dell’Europa con oltre 15 milioni di copie di dischi venduti. Nato a Edgware, un distretto di Londra, da padre di origine greco-cipriota e madre di origini ebraiche, quando il gruppo si è sciolto, l’artista ha proseguito la sua carriera da solista e come attore, soprattutto teatrale. Conosciamolo meglio! View this post on Instagram A post shared by(@) Etàha 43 anni: è nato a Londra il 23 giugno 1981, sotto il segno zodiacale del Cancro.