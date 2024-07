Pioggia e temporali è allerta maltempo a Varese Il sindaco | Galimberti | Evitate gli spostamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 – Allarme. È stata prolungata sino alle 6 di domani mattina, lunedì 8 luglio, l'sulla provincia di. Dopo la prima ondata di questa mattina sono previste ancora forti piogge nel corso della nottata. L'appello deldi, Davide, è di “evitare glinon necessari”. Questa sera, sulla strada statale 336 'dell'aeroporto della Malpensa' è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 20,150 al km 20,300 in località Canottieri, nel territorio comunale di Somma Lombardo, a causa del rischio di esondazione del fiume Strona. Il percorso alternativo prevede l'uscita all'incrocio con via Anzaia e rientro all'incrocio con via Montesordo. Sul posto il personale Anas e la Protezione Civile per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.