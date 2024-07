Lotta ai tumori | la dieta mediterranea è una potente ‘alleata’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 7 luglio 2024) Nellaai, una correttapuò rappresentare una validissima: dopo diagnosi, -32% rischi mortalità Lasi conferma unalleato nellacontro il cancro, dimostrando di ridurre significativamente il rischio di mortalità per chi è già stato diagnosticato con questa malattia.ai-Ansa- Notizie.comUno studio italiano, condotto dalla Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione con l’Irccs Neuromed e l’Università Lum “Giuseppe Degennaro”, ha rivelato dati incoraggianti sull’impatto positivo della nostra tradizione alimentare sulla sopravvivenza dei pazienti oncologici. L’indagine ha preso in esame 800 adulti italiani, sia uomini che donne, precedentemente diagnosticati con un tumore.