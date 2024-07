Golf Davis Thompson guida il John Deere Classic a 18 buche dalla conclusione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Iisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti ad un round dal termine di un intenso(montepremi 8 milioni di dollari), evento nato nel 1971 che catalizza le attenzioni di chi vuole strappare le ultime qualificazioni per l’Open Championship. Quando mancano 18allasembrano tre iisti accreditati per la vittoria, conal comando. L’americanola leaderboard con lo score di -21 (192 colpi) ed è risalitoquarta posizione grazie ad un super round da -9 bogey free. Il battistrada vanta due lunghezze di margine sul connazionale Eric Cole e sull’inglese Aaron Rai. Quarta posizione con il punteggio di -17 per lo statunitense Haydn Springer e per il cinese di Taipei C.