Conversazioni secolari Borgonovo | Tutto ciò che non è liberale è guardato male e viene demonizzato

(Di domenica 7 luglio 2024) Costruire idee per vivere in eterno ma innanziper renderle perenni. Nel tempo in cui si fugge da librerie ed edicole ci torniamo volentieri per trovare il barometro dei giorni che attraversiamo. Qui appare, tra le prime linee, la penna di Francesco. Il vicedirettore de La Verità e autore decisamente prolifico ha riempito gli scaffali con il suo nuovo saggio, edito da Signs Publishing,fici. Come rompere gli incantesimi del pensiero unico (296 pp.; 20,00€) uscito proprio in questi giorni. Seduti componiamo il numero e usiamo il telefono per elucubrare attorno ai concetti da elaborare uscendo dal tunnel dalle riflessioni monodimensionali.eccoci tornare al pensiero unico, termine forse abusato, ma frutto della realtà in cui viviamo «Preferisco usare pensiero prevalente, anche perché non c’è un pensiero unico.