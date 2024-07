Centralino anti-solitudine per gli anziani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Unma anche un servizio pratico, di consegna a domicilio dei generi di prima necessità. Torna anche quest’anno lo sportello Restate in Città, organizzato dal Comune e dalle associazioni locali per aiutare gli over 65 e le persone con difficoltà motoria, nel periodo estivo. Partito il 1° luglio, il call center resterà a disposizione fino al 31 agosto. Per usufruirne, basta telefonare al numero 02.98230800, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16; le piccole commissioni verranno prese in carico dai volontari di turno in quel momento. Lo sportello di aiuto alle fasce deboli è un grande classico delle estati melegnanesi, un servizio che viene riproposto ogni anno per cercare di far sentire meno soli glie coloro che non possono contare su una rete di sostegno.