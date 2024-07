Basket l’Italia U17 si arrende in finale agli imbattibili Stati Uniti Fantastico argento degli azzurrini al Mondiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) La missione era veramente impossibile, ma già essere arrivati a questa partita era motivo di enorme orgoglio perUnder 17. Nelladelglisonosconfitti dUSA per 129-88, conquistando comunque una storica meda d’. Gli americani hanno dimostrato per tutta la rassegna iridata di essere semplicemente inavvicinabili, conche ha fatto davvero il massimo, risultando la squadra che ha segnato più punti in una partita. Ennesima dimostrazione della fantastica rassegna iridata della squadra di coach Giuseppe Mangone. Il miglior marcatoreazzurri è stato Achille Lonati, che ha concluso con 20 punti ed un incredibile 6/6 dall’arco. Davvero eccellente la prestazione di Maikcol Perez, che ha messo a referto 18 punti, 8 rimbalzi e 8 assist.