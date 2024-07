Zoff | Non trattiamo da adulti i nostri bambini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Oggi in Italia chi ha voglia di iniziare a giocare a calcio ne ha tutte le possibilità. Non è un problema di centri sportivi, di infrastrutture congelate. È che ci sono meno, più opportunità di praticare altri sport e genitori che mettono pressione ai loro figli sin dà giovanissimi. Tante componenti importanti. Faccio un esempio: ai miei tempi eravamo 10-12 friulani in Serie A, di cui tre o quattro in Nazionale. Tolto qualche portiere di adesso, negli ultimi trent’anni non ce n’è stato più uno. E mica mancavano i presupposti: una volta l’unico centro sportivo era la strada. Non a caso i giocatori del nostro campionato provengono sempre più dall’Africa, dal Sud America, dove il calcio è ancora spontaneo e popolare. Mettiamoci pure la crisi demografica e il quadro è completo.