Tragedia al Giro d’Austria | il norvegese André Drege muore in gara dopo una caduta Aveva 25 anni

(Di sabato 6 luglio 2024) Una tappa delterminata in. Il ciclista, 25, è morto durante la quarta e penultima tappa della corsa deldell’Austria, in seguito a unafuori strada nella lunga discesa del Grossglockner. Ancora ignote le circostanze esatte dell’incidente., professionista dal 2022 e appartenente al Team Coop-Repsol, in procinto di firmare con la Jayco-AlUla, si trovava in 38esima posizione della classifica generale. La tappa è stata portata a termine e vinta da Filippo Ganna. Ma, in seguito all’incidente non ha avuto luogo la consueta premiazione sul podio. Resta da verificare se domenica avrà luogo la tappa finale. Quella diè l’ennesima – e sempre più frequente –nel mondo del ciclismo: nel 2023, in circostanze presumibilmente simili perse la vita Gino Mader aldi Svizzera.