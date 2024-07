Quali firme cerca ed entro quando | Landini mossa della disperazione contro Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Raccoltao cinque Consigli regionali favorevoli. Sono queste le due strade percorribili per riuscire a indire un referendum che blocchi la riforma dell'autonomia differenziata. Il testo, approvato da entrambe le Camere, è ufficialmente legge. E, con l'entrata in vigoreriforma Calderoli, a sinistra è partita la corsa per abolirla. Questa mattina sarà la volta del segretarioCgil Maurizioche, accompagnato da Rosy Bindi e dai rappresentanti delle forze che si oppongono all'autonomia, depositerà il quesito referendario in Cassazione. Una rete di partiti e associazioni che va da Pd, Avs e M5s fino a Uil, Acli, Anpi e Arci. I promotori avranno tempo fino al 30 settembre per raccogliere 500 milaaffinché la Corte costituzionale si pronunci sull'ammissibilità del testo proposto.