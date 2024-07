Il Labour cambiato Così Starmer va oltre Blair e sinistra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 luglio 2024 – Cambiare un Paese non è come premere un interruttore: il cambiamento parte ora ma richiede tempo". In questa frase pronunciata ieri nel suo discorso inaugurale da primo ministro, il leader laburista Keirha tracciato l’anima e l’identità del suo ’’, un partito che in pochi anni è stato ricostruito a immagine e somiglianza del nuovo leader, fino a portarlo alla vittoria.arriva dopo una liturgia di leader laburisti che più diversi non si poteva: Tony, che dal 1994 cambiò volto al partito con il New(più lib che lab), poi la parentesi del giovane Ed Miliband, un socialdemocratico, e infine lo tsunami Jeremy Corbyn, storico capataz dellaradicale. Il nuovo primo ministro con la moglie Victoria nella residenza al civico 10 di Downing Streete il partito laburista approdano alla guida del Paese dopo 14 anni di opposizione.