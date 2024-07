FOTO | Brock Lesnar si rivede in pubblico durante la pausa dalla WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

Brock Lesnar è assente dalla programmazione WWE dal suo incontro contro l'attuale Undisputed WWE Champion Cody Rhodes a SummerSlam dello scorso anno. I piani di The Beast Incarnate per WrestleMania 40 hanno incontrato un ostacolo significativo a causa del suo coinvolgimento nella causa per violenza sessuale tra Vince McMahon e Janel Grant. Questo lo ha tenuto lontano dalla federazione e ha messo a dura prova i suoi rapporti con la compagnia. Arieccolo! Di recente sono emersi alcuni scorci della vita privata di Brock Lesnar, che lo hanno visto partecipare alla partita di hockey del figlio e poi essere avvistato in Canada con la figlia Mya. Ora, in una nuova foto, l'ex 10 volte WWE Champion è stato avvistato mentre scattava un'istantanea con un giovane fan.