La rinascita di Gubbini Grande paura un anno fa | Il peggio è alle spalle ma mi manca cavalcare

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ascoli, 5 giugno 2024 – Trecentosettanta giorni. Tanto è trascorso da quando la sua vita è cambiata in un attimo. In pochi secondi tutto è crollato. E i segni del destino sono ancora evidenti sul suo volto. Ma ha avuto la forza di rialzarsi. E c’è riuscito. Come pochi. Come un vero ‘gladiatore’. Mai soprme fu più appropriato. Massimo, proprio unfa, vide concludersi (con ogni probabilità) la sua carriera da cavaliere. Ma il campione di Porta Tufilla, che ad Ascoli vanta record su record, tra cui quello della pista ottenuto nel luglio di due anni orsono in sella a Trentino (48,6 secondi), si è messospil terribile incidente del primo luglio 2023, avvenuto durante le prove di Foligno, e ha cominciato una nuova vita.