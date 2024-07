La Maserati intercettata 2 volte dai carabinieri | Bozzoli i giorni della sua fuga folle | Guarda Moglie e figlioletto tornati in Italia dalla Spagna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) L'auto di Giacomoè statadaie ripresa dalle telecamere di Soiano del Lago il 22 giugno scorso, alle ore 17.47. E' quanto apprende l'agenzia Adnkronos da fonti investigative. Si trattasera primadata in cui è stata indicata la partenza del 39enne,sua compagna e del loro figlio. Due, nel dettaglio, gli avvistamenti: il 22 giugno alle 17.47 a Soiano del Lago, il 23 giugno alle 5.51 del mattino a Manerba, sempre nel Bresciano. La Guardia Civil spagnola, l'Interpol, e la sezione catturandipolizia sono sulle sue tracce dell'imprenditore, dichiarato ufficialmente latitante dopo la sentenza di condanna all'ergastolo emessa il 1° luglioCorte di Cassazione per l'omicidio dello zio Mario: secondo le informazioni acquisite dalle forze di polizia si troverebbe in