Il gatto Larry aspetta alla porta di Downing Street l’arrivo del suo sesto primo ministro | Keir Starmer

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Gran Bretagna festeggia il nuovoche dopo 14 anni è del Partito Labour, di area di Centro-Sinistra:. Il premier ha incontrato, come da protocollo, Re Carlo III che gli ha conferito il mandato a formare il nuovo Governo britannico sulla base del risultato elettorale. Poi è stata la volta perdi incontrare un’altra “autorità”: ilsoriano domestico, da 13 anni rappresentante della stabilità in una politica britannica piuttosto turbolenta. È “l’acchiappa-topi” ufficiale del Governo di Sua Maestà, pronto ad accogliere il suo. Con la partenza dell’ex premier Rishi Sunak se ne andrà anche il suo labrador Nova. Ma è in arrivo un potenziale concorrente per il felino di 17 anni diventato mascotte, qualora sirdecidesse un trasloco completo dsua casa londinese: si tratta delJojo, molto amato dai due figli teenager die piuttosto viziato, accompagnato anche dal criceto Bear, altro animale in famiglia.