Euro 2024 tifosi turchi invitano a fare il ‘saluto del lupo’ durante l’inno nazionale

(Di venerdì 5 luglio 2024) La possibile squalifica di due giornate per Merih Demiral dopo il saluto dei ‘Lupi Grigi’ ha fatto infuriare i, che hanno lanciato un appello su X. Come riportato dal Frankfueter Allgemeine Zeitung, gli ultras dellaa hanno invitato tutti ipresenti sugli spalti dell’Olympiastadion di Berlino per il quarto di finale contro l’Olanda a compiere il gesto. Intanto la vicenda ha coinvolto anche i rispettivi ambasciatori, convocati dai due paesi perchiarezza, e a Berlino per assistere alla sfida ci sarà anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Nel frattempo proseguono le polemiche, sia in Germania che ina, per l’esultanza di Demiral dopo il secondo gol contro l’Austria, che – ricordiamo – ha celebrato con ildel, riconducibile ad un movimento nazionalista estremista turco.